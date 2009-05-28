У Львівській ОДА не можуть надякуватись Ющенку за гроші

Фінансування “Укрексімбанком” будівництва стадіону у Львові забезпечить участь міста у Євро-2012 - ОДА

Львів. 28 травня. УНІАН. Участь “Укрексімбанку” у викупі траншами облігацій забезпечить фінансування будівництва львівського стадіону і участь Львова як приймаючого міста Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник головного управління містобудування, архітектури і просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації Степан ЛУКАШИК.

При цьому він наголосив, що сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО в буквальному розумінні врятував питання джерел фінансування будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові. За словами С.ЛУКАШИКА, забезпечивши участь голови правління «Укрексімбанку» Віктора КАПУСТІНА сьогодні під час поїздки до Львова і цим самим підтвердивши публічно викуп облігацій, емітованих Львівською міською радою на суму 300 млн. грн., В.ЮЩЕНКО і голова правління «Укрексімбанку» врятували для Львова питання фінансування будівництва стадіону.

С.ЛУКАШИК наголосив на тому, що до сьогоднішнього дня джерела фінансування будівництва стадіону «визначені не були і ставилися під великим знаком питання».