Ющенко знайшов Львову спонсора будівництва стадіону

«Укрексімбанк» викупить облігації, за кошти яких будуватиметься львівській стадіон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час відвідин будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові.

Президент наголосив, що львівській стадіон - «тема номер один і такий об’єкт вимагає бездоганного фінансування та гарантії коштів».

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, якщо ми хочемо мати Львів, приймаючим Євро-2012, то необхідно забезпечити дотримання графіків як фінансування стадіону, так і його будівництва.

«Сьогодні я привіз із собою голову правління «Укрексімбанку» Віктора КАПУСТІНА, цей банк викупить облігації на 300 млн. грн.», - поінформував він.

«У червні на будівництво Львівського стадіону підуть перші 100 млн., виручені за цінні папери», - акцентував В.ЮЩЕНКО.

За його словами, вже через 10 днів має піти перша проплата по цінних паперах.

Також Президент відзначив, що хоче почути від прем’єра гарантії про те, що фінансування чотирьох приймаючих міст України буде вестися з гарантіями уряду, що це буде вестися бездоганно.

Він також додав, що для України надзвичайно важливо, щоб чотири міста, які 12 травня рішенням УЄФА було визнано приймаючими Євро-2012 в Україні, взяли участь у футбольному чемпіонаті.

«Якщо цього не станеться, це буде поразка і держави, і уряду», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він зазначив, що якби не проведення Євро-2012, «у Львові ще б років 20 не було стадіону і аеропорту». Тому це надзвичайно важлива і корисна для України місія – приймати Євро.