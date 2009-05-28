Ющенко зафіксував кінець початку будівництва стадіону у Львові
15:08, 28 травня 2009Футбол 2012
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"Стадіон – це тестовий об’єкт"
Нульова фаза робіт з будівництва стадіону у Львові практично готова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час відвідин будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові.
Президент акцентував на тому, що сьогодні темою номер один у підготовці України до Євро-2012 є львівський стадіон.
«Львівський стадіон – це тестовий об’єкт. І я хочу відзначити, що найважливішим сьогодні тут є дотримання графіків, фінансування і будівництва», - сказав він.
За його словами, на місці будівництва стадіону у Львові виконано великий обсяг робіт, «особливо якщо врахувати, що вони розпочалися під Різдво».
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