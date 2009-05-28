Ющенко зафіксував кінець початку будівництва стадіону у Львові

Нульова фаза робіт з будівництва стадіону у Львові практично готова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час відвідин будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові.

Президент акцентував на тому, що сьогодні темою номер один у підготовці України до Євро-2012 є львівський стадіон.

«Львівський стадіон – це тестовий об’єкт. І я хочу відзначити, що найважливішим сьогодні тут є дотримання графіків, фінансування і будівництва», - сказав він.

За його словами, на місці будівництва стадіону у Львові виконано великий обсяг робіт, «особливо якщо врахувати, що вони розпочалися під Різдво».