Мінспорту сприятиме ТСК з перевірки реконструкції Олімпійського

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту максимально сприятиме роботі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з перевірки дотримання законодавства України при проведенні робіт з реконструкції Національного спорткомплексу "Олімпійський".

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, про це йдеться у відкритому листі відомства до всіх членів ТСК.

У Мінспорту зазначають, що реконструкцію спорткомплексу до Євро-2012 можна вважати найбільш масштабним будівельним проектом за часів незалежності України як за його вартісними показниками, так і за складністю інженерних і технічних завдань. Тому тут вважають природною значну увагу преси, громадськості, політиків, урядовців та міжнародних експертів, прикуту до ходу робіт.

Мініспорту повністю усвідомлює всю відповідальність за введення об’єкту в експлуатацію у визначені терміни з його повною відповідністю вимогам УЄФА та забезпечення проведення на стадіоні фінального матчу Євро-2012, йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку міністерство з розумінням ставиться до небайдужої позиції Верховної Ради та позитивно оцінює створення Тимчасової слідчої комісії для перевірки дотримання законодавства під час реконструкції "Олімпійського". З метою забезпечення належних і зручних умов для роботи комісії народним депутатам пропонується розглянути можливість використання для проведення засідань ТСК приміщень Мінспорту.

Для якнайшвидшого вивчення стану робіт з реконструкції стадіону членів комісії запрошують брати особисту участь у роботі дорадчих і консультаційних міжвідомчих органів, створених при уряді та міністерстві, з питань забезпечення реконструкції НСК "Олімпійський", а також спеціалізованих комісій та штабів, що діють при замовнику реконструкції – ДП "НСК "Олімпійський" та генеральному підряднику АТ ХК "Київміськбуд".

У Мінспорту також повідомляють, що уповноваженими представниками для оперативного надання тимчасовій слідчій комісії інформації з будь-яких аспектів реконструкції стадіону є заступники міністра Сергій ДРАЧ та Ростислав КАРАНДЄЄВ, до функціональних обов’язків яких входять питання координації робіт з реконструкції НСК та підготовки об’єктів спортивної інфраструктури до проведення в Україні Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 травня ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції НСК "Олімпійський".

Комісія має здійснити перевірку дотримання законодавства при проведення тендерних процедур, підготовки техніко-економічного обґрунтування та проекту реконструкції, здійснення оплати товарів, робіт і послуг, придбаних для реконструкції стадіону за рахунок субвенції з державного бюджету.

Головою ТСК обрано Равіля САФІУЛЛІНА (Партія регіонів), заступником - Володимира ФІЛЕНКА (БЮТ). Дана комісія, згідно з постановою, діятиме три місяці. Звіт комісії парламент має заслухати не пізніше двомісячного терміну з дня прийняття постанови