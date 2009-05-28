Ющенко оглянув у Львові будівництво нового стадіону

У рамках робочої поїздки до Львівської області Президент України Віктор ЮЩЕНКО оглянув будівництво стадіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після огляду Президент провів нараду у штабі будівництва стадіону, в якій взяли участь віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ, заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ, заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ, голова Львівської облради Мирослав СЕНИК, Львівський міський голова Андрій САДОВИЙ, голова правління Державного експортно-імпортного банку Віктор КАПУСТІН.

*** За результатами засідання УЄФА 12–13 травня ц.р. прийнято рішення стосовно можливого визначення м. Львова містом проведення матчів Євро-2012, за умови виконання вимог УЄФА щодо підготовки інфраструктури. Зокрема, орган місцевого самоврядування міста не пізніше 31 серпня 2009 року повинен надати УЄФА достатні докази того, що проблемні питання підготовки стадіону будуть вирішені для проведення будь-якого потенційного групового матчу УЄФА Євро-2012.

Проектувальниками стадіону є конструкторське бюро Альберта ВІММЕРА (м. Відень, Австрія), архітектурне бюро «Арніка» (м. Львів, Україна); генеральним підрядником виступає проектувально-будівельне підприємство «Азовінтекс».

«ПМ-Консалтинг», донецька інжинірингова компанія, яка керувала будівництвом нового стадіону ФК «Шахтар», залучена до проекту як консультант на виконання робіт з аналізу проектної документації та розробки організаційної структури управління проектом. Компанія «Арена.Ком» у березні 2009 року визначена консультантом для побудови стадіону (компанія контролюватиме будівництво стадіону, займатиметься розробкою бізнес-плану використання споруди після проведення Євро-2012).

Вартість будівництва стадіону становить 609 мільйонів гривень, очікуваний термін введення в експлуатацію - грудень 2010 року.