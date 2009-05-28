Бондар: Дніпропетровськ ще доведе УЄФА, що гідний прийняти Євро-2012

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР сподівається на шанс Дніпропетровська довести УЄФА у листопаді 2009 року, що місто гідне прийняти Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БОНДАР заявив сьогодні у Дніпропетровську під час зустрічі з послом Єврокомісії в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРА та послами європейських держав.

«Ми продовжуємо підготовку до Євро-2012. У листопаді Дніпропетровськ ще раз доводитиме УЄФА, що місто гідне для проведення матчів фінальної частини європейського футбольного чемпіонату. У нас буде шанс, якщо інші міста не зможуть вчасно підготуватися", - зазначив В.БОНДАР.

За словами посла Єврокомісії, позиція Дніпропетровська щодо Євро-2012 «гідна поваги».

Делегація послів країн Євросоюзу сьогодні у Дніпропетровську відвідає Південний машинобудівний завод і ДКБ «Південне».

29-30 травня іноземні дипломати візьмуть участь у святкуванні Дня Європи в Кривому Розі.