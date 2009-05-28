Харківські депутати просять у Тимошенко грошей на Євро-2012

Депутатське об`єднання «За Харківщину!» звернулося до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням виділити кошти на будівництво і реконструкцію об`єктів Євро-2012 в Харкові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДО «За Харківщину!».

У повідомленні говориться, що депутати-харків`яни просять прем`єр-міністра звернути увагу на більш низькі інвестиційні потреби Харкова і більш високий стан готовності харківських об`єктів Євро-2012, порівняно з деякими іншими українськими містами, що ведуть підготовку до Євро-2012. Крім того, основні об`єкти ЄВРО-2012 в Харкові на сьогоднішній день значною мірою фінансуються за рахунок місцевих бюджетів і коштів приватних інвесторів, що, на думку депутатів-харків`ян, свідчить про високу якість самого підходу всіх зацікавлених сторін до підготовки Харкова до чемпіонату.

За економічними оцінками, обсяг державних інвестицій, необхідних для завершення вже початих і частково профінансованих на нинішньому етапі інфраструктурних проектів Євро-2012 в Харкові, оцінюється в1 млрд. 18 млн. грн., говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що об`єднання «За Харківщину!» також пропонує Кабінету міністрів розглянути питання про підписання «Договору про розвиток» між урядом і владами міст Євро-2012.