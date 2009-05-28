Визначився суперник Шахтаря в Суперкубку УЄФА

Володарем кубка Ліги Чемпіонів стала іспанська «Барселона», обігравши в фінальному матчі на римському “Стадіо Олімпіко” чинного чемпіона англійський "Манчестер Юнайтед".

“Барселона” повела в рахунку вже через 10 хвилин після початку гри. Цей перший гол забив Самюель ЕТО’О. Згодом, на 70-й хвилині рахунок подвоїв Ліонель МЕССІ, забивши гол головою.

Цього сезону “Барселона” вже виграла чемпіонство в іспанській лізі, а також Кубок Іспанії.

Каталонці перемогли у Лізі Чемпіонів і таким чином стали другим учасником поєдинку за Суперкубк УЄФА. 28 серпня в Монако «Барселона» змагатиметься за цей трофей з володарем Кубка УЄФА - денецьким «Шахтарем».

Нагадаємо, що “Шахтар“ вже зустрічався з “Барселоною“ в цьому сезоні в груповому етапі Ліги чемпіонів. 1 жовтня 2008 року в Донецьку гірники поступилися каталонцям з рахунком 1:2, а в матчі-відповіді 9 грудня в Барселоні здобули перемогу з рахунком 3:2.