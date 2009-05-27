У Львові збирають експонати для виставки футбольних трофеїв львів’ян

В рамках відзначення 115-ої річниці першого футбольного матчу в Україні, що відбувся у Львові, а також привернення уваги до Львова, як колиски футбольних традицій, з метою популяризації Львова як міста-господаря фінальної частини чемпіонату Європи у 2012 році розпочалася загальноміська акція «Музей футбольних трофеїв львів’ян».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, з 27 травня кожен охочий може надати власний експонат - будь-яку річ, що стосується футбольної тематики, а саме, елементи футбольної форми, м’ячі, кубки та медалі, футбольну сувенірну атрибутику, фото та відео матеріали – все, що можна вважати футбольними трофеями.

Експертна комісія, у котру увійдуть відомі футбольні діячі Львівщини визначать перелік найбільш цікавих футбольних трофеїв, які і будуть представлені на виставці «Музей футбольних трофеїв львів’ян».

Свою роботу виставка розпочне 17 червня та триватиме до кінця липня. Збір експонатів триватиме також і під час роботи виставки.

Усі експонати надані львів’янами будуть описані та повернені власникам. За згодою власників найцікавіші експонати згодом будуть розміщені у спеціальному приміщенні нового стадіону, що будується до Євро-2012.