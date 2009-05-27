Дніпропетровськ надасть УЄФА гарантії по аеропорту та стадіону

Дніпропетровськ найближчими днями надасть Виконкому УЄФА листи з гарантіями інвестора про реконструкцію місцевого міжнародного аеропорту та повну адаптацію стадіону «Арена Дніпро» до вимог УЄФА до 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час чергової сесії Дніпропетровської міської ради повідомив мер міста Іван КУЛІЧЕНКО.

За його словами, Дніпропетровськ також проситиме УЄФА продовжити моніторинг Дніпропетровська стосовно підготовки об’єктів інфраструктури до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Три міста України, крім Києва, не затверджені УЄФА як приймаючі чемпіонат. Остаточне рішення буде прийняте в листопаді», - нагадав мер Дніпропетровська.

За словами І.КУЛІЧЕНКА, Дніпропетровськ не подаватиме апеляцію на рішення Виконкому УЄФА від 13 травня п. р. про виключення міста з числа українських міст, що прийматимуть матчі Євро-2012, як повідомлялося раніше.

Мер міста зазначив, що Міжнародний спортивний суд в Лозанні не прийме апеляцію, оскільки УЄФА вбачає «проблему з наданням державних гарантій на об’єкти до Євро-2012 як внутрішню проблему України».

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня визначив міста, в яких відбудуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам за півроку потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться в майбутньому як основні або резервні, і припиняють боротьбу за право приймати матчі Євро-2012.