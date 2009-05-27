МВС України і Польщі домовились співпрацювати під час Євро-2012

Міністерства внутрішніх справ України та Польщі підписали спільну заяву про співпрацю у сфері забезпечення безпеки під час підготовки і проведення в обох країнах фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документу відбулась сьогодні у Києві у приміщенні МВС України.

Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Олександр САВЧЕНКО, «це практична угода щодо співпраці та забезпечення безпеки під час підготовки і проведення чемпіонату… Ця заява робить реальний крок до підписання конкретної угоди».

За його словами, цим документом передбачено ряд заходів, зокрема створення інформаційного центру на базі Дніпропетровського державного університету МВС України з обміну інформацією для боротьби з «футбольними хуліганами».

При цьому О.САВЧЕНКО висловив сподівання, що у вересні буде отримано відповідну акредитацію УЄФА, яка дасть можливість розпочати функціонування цього центру.

У свою чергу, заступник державного секретаря МВС і адміністрації Республіки Польща Адам РАПАЦЬКИЙ зазначив, що, «враховуючи рівень співпраці з українською стороною, можна бути впевненими, що безпека під час Євро-2012 буде забезпечена на належному рівні».

За його словами, зокрема польська сторона готує низку заходів, що мають запобігти негативним проявам з боку певного кола уболівальників під час футбольних матчів.