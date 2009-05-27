Ющенко говоритиме з Павленком, Аваковим і Добкіним про Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні проведе ряд зустрічей з представниками влади для обговорення питання підготовки проведення в Україні Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зокрема, на 14.00 запланована зустріч з міністром у справах сім`ї, молоді та спорту Юрієм ПАВЛЕНКОМ. Головна тема зустрічі - підготовка до оздоровлення дітей у літній період та проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Крім того, тема щодо Євро-2012 буде обговорюватися під час зустрічі Президента о 15.00 з головою Харківської ОДА Арсеном АВАКОВИМ та міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ.