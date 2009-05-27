Томенко виступає за прозоре держуправління підготовкою до ЧЄ

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає за необхідне розробити прозору систему державного управління у справі підготовки до «Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні все, що відбувається в сфері підготовки, виглядає як «незбагненна, часом тіньова, система прийняття рішень». «Сьогодні нам необхідна зрозуміла система державного управління у справі підготовки до Євро-2012», - наголосив заступник голови ВР.

Віце-спікер висловив сподівання, що після звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський» вдасться суттєво зменшити витрати на будівництво НСК «Олімпійський». «Більшість фахівців вважають зростання в геометричній прогресії кошторису на будівництво без затвердженого проекту якщо не корупцією, то дилетантством», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Коментуючи рішення виконкому УЄФА стосовно визначення міст, які мають приймати Євро-2012, М.ТОМЕНКО зауважив, що виключення зі списку міст-претендентів Дніпропетровська для нього стало великою несподіванкою.