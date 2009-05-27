Результати 30-го туру Чемпіонату України з футболу
Чемпіонат завершено !!!
Закінчився останній, 30-й тур Чемпіонату України з футболу
Динамо - Шахтар 1:0 (Мілевський 78)
Зоря - Дніпро 2:0 (Жуніор 42, Антонов 65)
Карпати - ФК Львів 2:1 (Кобін 27, Кузнєцов 64 - Романюк 54)
Кривбас - Ворскла 0:2 (Главіна 9, Сачко 59)
Металург Д - Арсенал 0:0
Таврія - Іллічівець 3:2 (Галюза 40, Ковпак 57, Любенович 84 - Воробей 81, Оберемко 90)
ФК Харків - Металіст 1:2 (Фартушняк 49 - Чеберячко 22 автогол, Березовчук 24)
Чорноморець - Металург З 2:1 (Діденко 17, Бабич 35 - Каськов 16)
Становище команд за підсумками Чемпіонату:
1. Динамо 79
2. Шахтар 64
3. Металіст 59
4. Металург Д 49
5. Ворскла 49
6. Дніпро 48
7. Металург З 45
8. Таврія 37
9. Карпати 34
10. Чорноморець 32
11. Арсенал 32
12. Кривбас 32
13. Зоря 31
14. Іллічівець 26
15. ФК Львів 26
16. ФК Харків 12