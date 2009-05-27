Сьомін тренуватиме московський Локомотив

У вівторок на раді директорів московського футбольного клубу "Локомотив" одностайним рішенням була схвалена кандидатура Юрія Сьоміна на посаду головного тренера команди. Контракт укладений до 31 грудня 2011 року і набуває чинності 1 червня 2009 року.

За неофіційними даними, щорічна зарплата тренера становитиме 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що нині команду очолює Володимир Мамінов, який посідає посаду в.о. головного тренера після відставки Рашида Рахимова.

Юрій Сьомін двічі приводив "Локомотив" до золотих медалей чемпіонату Росії. Останнім часом він працював з київським "Динамо", де його незабаром змінить екс-наставник московського ЦСКА Валерій Газзаєв. Про підписання контракту з Газзаєвим український клуб офіційно оголосив у понеділок увечері.

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