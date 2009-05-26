Матч Динамо - Шахтар ”пастимуть” 2 тисячі міліціянтів

Сьогодні увечері у Києві близько 2 тис. співробітників міліції забезпечуватимуть охорону громадського порядку навколо стадіону та прилеглих до нього територій під час футбольного матчу «Динамо» - «Шахтар».

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, крім того, створений спеціальний оперативний штаб, слідчо-оперативні групи, групи для коментування тощо.