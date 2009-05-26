Матч Динамо - Шахтар ”пастимуть” 2 тисячі міліціянтів
17:13, 26 травня 2009Футбол 2012
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Повідомили в ЦГЗ ГУ МВС України у Києві
Сьогодні увечері у Києві близько 2 тис. співробітників міліції забезпечуватимуть охорону громадського порядку навколо стадіону та прилеглих до нього територій під час футбольного матчу «Динамо» - «Шахтар».
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, крім того, створений спеціальний оперативний штаб, слідчо-оперативні групи, групи для коментування тощо.
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