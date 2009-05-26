Ульянченко тепер перейматиметься ще й Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ №353/2009, яким вніс зміни до складу Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Текст документу розміщений на офіційному сайті Президента.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО увів до складу Координаційної ради главу Секретаріату Президента України Віру УЛЬЯНЧЕНКО та першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації Віктора ВАКАРАША, вивівши з неї екс-главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ.