Ющенко вручив ордени гравцям Шахтаря за перемогу над Вердером
Президент подбав про Божу благодать
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив високі державні нагороди гравцям та працівникам футбольного клубу «Шахтар», який завоював Кубок УЄФА у матчі з німецьким «Вердером».
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема орден «За заслуги» ІІ ступеня отримав головний тренер клубу Мірча ЛУЧЕСКУ, орденами «За мужність» ІІ ступеня, а також медалями «За працю і звитягу» були нагороджені гравці «Шахтаря». Серед 19 футболістів, які отримали ордени, - капітан команди Даріо СРНА і воротар Андрій ПЯТОВ.
Виступаючи на церемонії нагородження, В.ЮЩЕНКО подякував «Шахтарю» за перемогу, назвавши її блискучою. Він наголосив, що за клуб вболівала не лише вся Україна, а й мільйони людей за кордоном.
В.ЮЩЕНКО розповів, що перед матчем у Стамбулі зустрічався із Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ і попросив його молитися за український клуб, після чого «ввечері я зустрівся з Рінатом Леонідовичем (АХМЕТОВИМ, президентом «Шахтаря» - УНІАН) і сказав йому, що на полі будуть грати не лише 11 хлопців, а у нас буде Божа Благодать на цій зустрічі».
Президент персонально подякував Р.АХМЕТОВУ, М.ЛУЧЕСКУ, усім футболістам за визначальний вклад в перемогу, зауваживши, що ця перемога є не лише спортивною подією. В.ЮЩЕНКО наголосив, що такі події збільшують авторитет України у світі. «Перемогою 20 травня ми увійшли в Європейську лігу назавжди», - сказав він.
На думку Президента, перемога «Шахтаря» у Кубку УЄФА свідчить про те, що Україна зможе гідно підготуватись та представити себе на Чемпіонаті Європи з футболу 2012 року.
В.ЮЩЕНКО отримав футболку «Шахтаря» з номером «20». Футболку йому вручив президент «Шахтаря» Р.АХМЕТОВ після церемонії нагородження футболістів. Президент, у свою чергу, розписався на футбольному м’ячі.
Виступаючи на церемонії, Р.АХМЕТОВ подякував усім за підтримку. «Від імені «Шахтаря» хочу висловити слова вдячності за високу оцінку з боку держави, слова вдячності тим, хто вболівав за нашу команду, а це вся Україна, ми разом вистраждали цю перемогу», - сказав Р.АХМЕТОВ.
Він повідомив, що на сьогодні запланована гра «Шахтаря» з київським клубом «Динамо» і замість того, щоб готуватися до неї, футболісти приймають вітання. «Якщо нам заб’ють три голи, відповідальність буде на Президенті і парламенті», - пожартував Р.АХМЕТОВ.
Слова подяки також висловили головний тренер клубу «Шахтар» М.ЛУЧЕСКУ та капітан команди Д.СРНА. При цьому вони висловили переконання, що це не останній привід для подібних зустрічей у Секретаріаті Президента. «Я впевнений, що ми ще будемо тут зустрічатись», - сказав Д.СРНА.