Ющенко вручив ордени гравцям Шахтаря за перемогу над Вердером

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив високі державні нагороди гравцям та працівникам футбольного клубу «Шахтар», який завоював Кубок УЄФА у матчі з німецьким «Вердером».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема орден «За заслуги» ІІ ступеня отримав головний тренер клубу Мірча ЛУЧЕСКУ, орденами «За мужність» ІІ ступеня, а також медалями «За працю і звитягу» були нагороджені гравці «Шахтаря». Серед 19 футболістів, які отримали ордени, - капітан команди Даріо СРНА і воротар Андрій ПЯТОВ.

Виступаючи на церемонії нагородження, В.ЮЩЕНКО подякував «Шахтарю» за перемогу, назвавши її блискучою. Він наголосив, що за клуб вболівала не лише вся Україна, а й мільйони людей за кордоном.

В.ЮЩЕНКО розповів, що перед матчем у Стамбулі зустрічався із Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ і попросив його молитися за український клуб, після чого «ввечері я зустрівся з Рінатом Леонідовичем (АХМЕТОВИМ, президентом «Шахтаря» - УНІАН) і сказав йому, що на полі будуть грати не лише 11 хлопців, а у нас буде Божа Благодать на цій зустрічі».

Президент персонально подякував Р.АХМЕТОВУ, М.ЛУЧЕСКУ, усім футболістам за визначальний вклад в перемогу, зауваживши, що ця перемога є не лише спортивною подією. В.ЮЩЕНКО наголосив, що такі події збільшують авторитет України у світі. «Перемогою 20 травня ми увійшли в Європейську лігу назавжди», - сказав він.

На думку Президента, перемога «Шахтаря» у Кубку УЄФА свідчить про те, що Україна зможе гідно підготуватись та представити себе на Чемпіонаті Європи з футболу 2012 року.

В.ЮЩЕНКО отримав футболку «Шахтаря» з номером «20». Футболку йому вручив президент «Шахтаря» Р.АХМЕТОВ після церемонії нагородження футболістів. Президент, у свою чергу, розписався на футбольному м’ячі.

Виступаючи на церемонії, Р.АХМЕТОВ подякував усім за підтримку. «Від імені «Шахтаря» хочу висловити слова вдячності за високу оцінку з боку держави, слова вдячності тим, хто вболівав за нашу команду, а це вся Україна, ми разом вистраждали цю перемогу», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Він повідомив, що на сьогодні запланована гра «Шахтаря» з київським клубом «Динамо» і замість того, щоб готуватися до неї, футболісти приймають вітання. «Якщо нам заб’ють три голи, відповідальність буде на Президенті і парламенті», - пожартував Р.АХМЕТОВ.

Слова подяки також висловили головний тренер клубу «Шахтар» М.ЛУЧЕСКУ та капітан команди Д.СРНА. При цьому вони висловили переконання, що це не останній привід для подібних зустрічей у Секретаріаті Президента. «Я впевнений, що ми ще будемо тут зустрічатись», - сказав Д.СРНА.