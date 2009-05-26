Суркіс пояснив, чому йде Сьомін

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував рокіровку на тренерському містку команди.

"Про те, що Сьомін хотів би повернутися в Локомотив, я дізнався тиждень тому, коли після поїздки до Москви він прийшов і попросив про дострокове розірвання контракту", - цитує Суркіса Спорт-Экспресс.

Все, що до цього обговорювалося в інтернеті на рівні чуток, мене мало цікавило: я вірив, що Юрій Павлович допрацює до кінця обумовленого терміну. Рішення розлучитися з ним далося нелегко, але Сьомін аргументовано пояснив мені причини свого рішення, і я не став його утримувати.

Розглядаючи кандидатуру наступника, відразу зупинилися на Газзаєві, прийнявши до уваги його досвід і досягнення на чолі ЦСКА. Роботу з командою Газзаєв почне 20 червня, коли гравці повернуться з відпустки.

Football.ua