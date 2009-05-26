Газзаєв підписав контракт з ”Динамо” на три роки
10:15, 26 травня 2009Футбол 2012
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Сьоміну клуб бажає подальших успіхів
Новим головним тренером футбольного клубу «Динамо» (Київ) призначено колишнього тренера московського ЦСКА Валерія ГАЗЗАЄВА.
Як повідомляється на офіційному сайті ФК «Динамо», контракт з В.ГАЗЗАЄВИМ підписано строком на три роки.
Російський фахівець приступить до виконання обов`язків 20 червня.
Сьогодні, 26 травня, після матчу чемпіонату України «Динамо» - «Шахтар» В.ГАЗЗАЄВ буде офіційно представлений як головний тренер «Динамо».
«ФК «Динамо» (Київ) дякує за плідну співпрацю Юрію СЬОМІНУ і бажає йому подальших успіхів у тренерській роботі», - зазначається в повідомленні.
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