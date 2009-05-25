Васюник радився з харків`янами, як у грудні отримати статус

Віце-прем‘єр-міністр Іван ВАСЮНИК сьогодні, 25 травня, провів робочу нараду з керівництвом Харкова та області за підсумками рішення Виконкому УЄФА від 13 травня, де був визначений перелік міст-кандидатів, які зможуть приймати матчі Євро 2012.

Як повідомила УНІАН прес-секретар віце-прем‘єра, на нараді буди присутні голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ, мер Харкова Михайло ДОБКІН, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС та президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За словами І.ВАСЮНИКА, на даному етапі першочерговим завданням Уряду і місцевої влади є концентрація всіх зусиль на тих ключових проблемах, які викликають занепокоєння в експертів УЄФА. „Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб у грудні чотири українські міста отримали офіційний статус приймаючих міст,” - зазначив І.ВАСЮНИК.

Губернатор Харківщини А.АВАКОВ зазначив, що область працює в одній команді з містом і бере фінансову участь в ключових інфраструктурних проектах міста до футбольного турніру.

Мер міста М.ДОБКІН, зі свого боку, поінформував, що найбільш актуальною проблемою на сьогодні є питання з готелями. За його словами, міська влада створює атмосферу максимального сприяння для реалізації проектів будівництва готелів, зокрема звільняючи їх від частини платежів до міського бюджету.

Щодо будівництва нового терміналу аеропорту, президент ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що він дає особисту гарантію, що проект терміналу буде профінансовано і реалізовано в потрібні терміни.

На закінчення зустрічі, І.ВАСЮНИК відзначив, що будівництво інфраструктури – це лише перший крок у підготовці до турніру. „Кінцевою метою є не побудувати «коробки», а забезпечити відповідний рівень сервісу для гостей чемпіонату і вболівальників. Необхідно вже зараз ставити завдання щодо підготовки достатньої кількості кваліфікованих кадрів з готельного і ресторанного бізнесу, сфери послуг, тощо,” – наголосив він.