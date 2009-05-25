Ющенко завтра урочисто привітає ”Шахтар”
14:42, 25 травня 2009Футбол 2012
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Оголошена акредитація ЗМІ
Завтра, 26 травня, о 9.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистій церемонії вітання футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк).
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитація журналістів здійснюється за телефоном: 255-78-44.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня у Стамбулі у фіналі Кубка УЄФА донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1.
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