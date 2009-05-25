Ющенко завтра урочисто привітає ”Шахтар”

Оголошена акредитація ЗМІ

Завтра, 26 травня, о 9.30 Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь в урочистій церемонії вітання футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк). Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, акредитація журналістів здійснюється за телефоном: 255-78-44. Як повідомляв УНІАН, 20 травня у Стамбулі у фіналі Кубка УЄФА донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1.

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