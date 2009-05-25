Президент Румунії нагородив Луческу і Раца орденами

За завоювання Кубка УЄФА

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ підписав указ про присвоєння головному тренеру донецького «Шахтаря» Мірче ЛУЧЕСКУ рангу кавалера Ордена Зірки Румунії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФК «Шахтар» із посиланням на прес-службу Президента Румунії. Також Президент Румунії підписав указ про нагородження захисника «Шахтаря» Развана РАЦА орденом «За спортивні заслуги» III ступеня. Тренер і гравець удостоєні високої нагороди за завоювання разом із донецькою командою Кубка УЄФА 2009 року.

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