Порядок на Євро-2009 забезпечуватиме охорона ММК ім. Ілліча

У місті Маріуполі під час проведення чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009 порядок на стадіонах забезпечуватимуть стюарди – працівники служби позавідомчої воєнізованої охорони Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє газета «Іллічівець» з посиланням на начальника Маріупольського міського управління міліції Юрія ГОРУСТОВИЧА. За його словами, для підтримки порядку під час матчів в Маріуполі необхідно 200 стюардів.

До речі, працівників міліції на стадіони під час матчів, згідно вимогам УЄФА, не допускатимуть, хіба що як уболівальників, зауважує газета.

Робота стюардів буде оплачуваною.

Довідка УНІАН. Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Євро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні. Містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 призначене на 21 липня, фінальний матч і закриття - на 2 серпня.