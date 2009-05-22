Ціни на гравців Шахтаря злетіли до хмар

Трансферні ціни провідних гравців донецького «Шахтаря» вчора буквально злетіли. Це сталося відразу ж після того, як клуб мільярдера Ріната Ахметова став володарем Кубка УЄФА.

Загальна вартість футболістів команди «Шахтар» перевищила 112 мільйонів євро. За даними впливового німецького трансферного порталу transfermarkt.de (найавторитетніше джерело оперативної інформації на трансферному ринку в Європі), перемога донецького клубу в Кубку УЄФА значно підвищила футбольні котирування гравців «Шахтаря». Середня ринкова ціна одного футболіста цього клубу підскочила до 3,9 мільйонів євро. Тоді як за підсумками 2008 року цей показник був на 0,7 мільйона нижче. При цьому найдорожчим гравцем «Шахтаря» є хорват Даріо Срна. Трансферна вартість футболіста, за якого власник «Шахтаря» Рінат Ахметов заплатив у 2003 році 1,2 мільйона євро, сьогодні перевищує 13 мільйонів...

Також Срна є найуспішнішим і найдорожчим легіонером не тільки «Шахтаря», але й усіх українських команд.

Більш того, після здобуття «Шахтарем» Кубка УЄФА Срна автоматом потрапив у поле зору відразу декількох клубів. Гравцем активно цікавляться мюнхенська «Баварія», італійський «Мілан» і мадридський «Реал». Причому останній нібито вже назвав і ціну трансферу. Ні багато, ні мало - 20 мільйонів євро.

На другому місці в рейтингу найдорожчих футболістів «Шахтаря» знаходиться півзахисник Фернандіньйо, який сьогодні «тягне» на 10 мільйонів євро. Нагадаємо, власник «Шахтаря» Рінат Ахметов придбав його також за досить серйозні гроші - 7,8 мільйона. Бразилець повністю виправдав надії і фінансові витрати українського мільярдера. А ось Вілліан, який минулого року значився фаворитом (за гравця сплачено 11 мільйонів євро), на даний момент ділить третє-четверте місце з Ілсіньйо. Обидвох оцінили в 9 мільйонів.

Проте, як відзначає відомий футбольний агент Шандор Варга, власник «Шахтаря» Рінат Ахметов навряд чи продаватиме своїх футболістів. Принаймні найближчим часом. «Ахметов женеться не за грошима, а за престижем свого клубу. Зараз в його команді хороші футболісти, і втрачати їх він не буде. Не думаю, що і Срну він продасть, навіть за великі гроші. Навпаки, у Ріната розігрався апетит, можливо, він тільки купуватиме футболістів», - розповів Шандор Варга. Що стосується найперспективніших гравців на трансферному ринку, то Варга відзначає «полювання» світових клубів за воротарем Андрієм П`ятовим, Даріо Срною, Олександром Гладким. Також агент зробив акцент, що чи навряд хтось з бразильців потрапить у цей список. «Вони хороші футболісти, але не рівня Роналдіньйо», - резюмує Варга.

Футбольні аналітики сходяться на думці, що ціна команди Ахметова була б іще більшою, якби деякі гравці спочатку не були куплені за абсолютно неадекватну ціну. Через деякий час вартість таких гравців впала через низькі ігрові показники. До таких прикладів можна віднести Морено, якого «Шахтар» минулого року купив за 9 мільйонів євро, а зараз його вартість складає 4,5 мільйона.

Решта всіх українських клубів значно поступається за показником загальної трансферної вартості донецької команди (112 мільйонів євро), у тому числі і найближчий конкурент «Шахтаря» - київське «Динамо». За даними порталу transfermarkt.de, сьогодні трансферна ціна всіх «динамівців» складає 93,4 мільйона євро. Далі йдуть харківський «Металіст» (47 мільйонів) і дніпропетровське «Дніпро» (41,3 мільйона).

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