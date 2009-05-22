В ресторанах Донбас Арени страви подаватимуть у порцеляні й кришталі

Їжа, якою балуватимуть публіку кухарі Донбас Арени, обіцяє щодня дивувати аматорів вишуканих страв і прихильників здорової кухні.

У надрах п`ятизіркового стадіону розміститься сучасна багатофункціональна кухня з ультрасучасною хлібопекарнею (де крім звичайних булочок, готуватимуть смачну піцу й фірмові торти), і цех з приготування ковбас. Зрозуміло, делікатеси ексклюзивного стадіонного виготовлення можна буде покуштувати як у ресторанах і фастфудах арени, так і замовити «на винос».

Система харчування на Донбас Арені буде організована за принципом повного циклу, всі етапи якого контролюватимуть спеціальні служби стадіону й здійснюватимуться суворо за європейськими стандартами. Ніяких напівфабрикатів тривалого зберігання, консервантів і синтетичних добавок. Із печі, з жару - на стіл до вболівальників.

- Ми маємо намір використовувати найсучасніші технології, деякі з яких будуть уперше представлені в Україні. Завдяки збалансованому впровадженню передових розробок в IT, енергозбереженні й технологій зберігання, обробки й приготування продуктів, досягатиметься висока якість готових страв за доступними цінами для українських уболівальників, - говорить начальник відділу кейтерингу арени Анатолій Полковников. - Наприклад, одне з важливих впроваджень - використання вакуумного впакування для зберігання напівфабрикатів. Таким чином, ми гарантуємо максимально повне збереження корисних речовин і вітамінів.

Потужності кухні Донбас Арени, що займає цілі два яруси, дозволяють готувати різноманітний асортименти страв від випічки, цукерок і морозива, до суші й різноманітних видів ковбас. Уся продукція, представлена у фастфудах і ресторанах арени, буде винятково власного приготування.

Крым того, багато чого з меню можна буде замовити з доставкою додому або до офісу - припустимо, ті ж ковбаски, приготовані за стародавніми етнічними рецептами з додаванням пряностей і різноманітних спецій.

- Будуть у меню Донбас Арени й свої фірмові страви, оформлені в корпоративному стилі. Які? Поки можу сказати тільки загалом: це гарячі й холодні закуски, а також десерти, - інтригує А.Полковников. - У кожному разі, вони потішать уболівальників улюбленої команди й користуватимуться широкою популярністю. Але якщо говорити про загальну концепцію нашого меню, то загалом воно буде наповнене стравами слов`янської, європейської й східної кухні.

Для доставки до вболівальників будуть використовуватися спеціальні термопорти із заданою температурою, а для прискорення цього процесу кухня буде обладнана ліфтами. При кожній ложі з`явиться сервірувальна, яка забезпечить неповторний комфорт і сервіс при перегляді захоплюючого матчу.

У фастфудах будуть використовувати одноразовий посуд, а в ресторанах страви подаватимуть винятково в дорогій порцеляні й кришталі.

- Персонал, що працюватиме в ресторанах, буде одягнений строго. А для офіціантів фаст-фудів зшиють спеціальний одяг у стилі ФК «Шахтар», - розповідає Анатолій. - Крім того, елементи клубного дизайну будуть використані при оформленні всіх закладів громадського харчування.

У матчеві дні гостей стадіону будуть обслуговувати 650 офіціантів і кухарів. В інший час їх кількість буде скорочуватися до 150. Для підготовки персоналу планується залучення іноземних фахівців і консультантів, досвід яких дозволить Донбас Арені стати одним із найкращих стадіонів Європи.

Загалом на Донбас Арені буде 53 фастфуди, Фан-кафе, 4 «Срібні» бари й 3 ресторани – «Діамантовий», «Платиновий» і «Золотий», а також Медіа-кафе й Лаунж-бар.

Прес-служба Донбас Арени