Депутати нагородять Шахтар... грамотою парламенту

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламент підтримає рішення про нагородження футбольного клубу «Шахтар» грамотою Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав на засіданні парламенту після того, як зачитав запит народного депутата з фракції КПУ Володимира ДАНИЛЕНКА.

В запиті містилося звернення до голови ВР В.ЛИТВИНА нагородити грамотою парламенту клуб «Шахтар» за «вагомий внесок у популяризацію спортивного образу держави та підняття рейтингу України серед футбольних держав».

У відповідь В.ЛИТВИН звернувся до Донецької обласної ради з проханням внести відповідне подання до парламенту. «І цілком очевидно, що Верховна Рада України одностайно його підтримає”, - зазначив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня у Стамбулі у фіналі Кубка УЄФА донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1.