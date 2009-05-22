Посол Японії сподівається, що Україна реконструює Бориспіль до ЧЄ-12

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Тадаші ІДЗАВА сподівається, що Україна зможе завершити реконструкцію аеропорту Бориспіль до футбольного чемпіонату Євро-2012.

Про це Посол повідомив кореспондентові УНІАН сьогодні у Донецьку.

За словами Т.ІДЗАВИ, проект реконструкції аеропорту йде «не надто успішно».

«Україна і Японія домовилися про реконструкцію аеропорту Бориспіль ще кілька років тому. Але українська сторона ніяк не може визначити, як саме реалізувати проект – методику, компанії-постачальники тощо», – сказав Посол.

Він нагадав, що в кінці жовтня минулого року відбулася церемонія початку будівництва нового комплексу аеропорту. «У цьому проекті Японія виконує роль інвестора, вона дає кредит, а будівництвом займається турецька компанія. Тому зараз аеропорт і турецькі будівельники ведуть переговори і консультації для просування проекту», – зазначив Т.ІДЗАВА.

Він визнав, що у зв`язку зі світовою фінансовою кризою «дещо змінилися початкові умови проекту». Однак при цьому він висловив надію на швидку активізацію реконструкції аеропорту.

«Ми дуже сподіваємося, що Україна встигне, і проект будівництва буде завершений до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012», – сказав Посол Японії.