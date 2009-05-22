Рада взялася за закони по Євро-2012

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" (нова редакція).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосувало 359 із 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Прийняття законопроекту зумовлено тим, що УЄФА за підсумками проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2008 року у Австрії та Швейцарії уточнило значну кількість вимог до підготовки відповідної інфраструктури (стадіонів, тренувальних баз, аеропортів, об’єктів розміщення тощо), концепцій безпеки, медичного обслуговування.

У розділі «Особливості будівництва об’єктів чемпіонату та викупу земельних ділянок для їх потреб» законопроекту пропонується встановити особливості організації будівництва об’єктів, які передбачається задіяти під час проведення чемпіонату, зокрема шляхом: заборони залучення коштів інвесторів, які пов’язані з будівництвом об’єктів чемпіонату на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, якщо це не передбачено проектом будівництва; визначення функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо координації інвестиційної діяльності за принципами організаційної єдності («єдиного інвестиційного вікна») стосовно будівництва об’єктів чемпіонату, врегулювання системи спрощення процедури погодження проектної документації з будівництва об’єктів чемпіонату; ввезення на територію України товарів (крім підакцизних) для будівництва, реконструкції, капітального ремонту і оснащення всіх об’єктів чемпіонату, а не лише спортивних споруд; врегулювання процедури відведення земельних ділянок для підготовки об’єктів чемпіонату, зокрема визначення механізму викупу, оцінки та відшкодування вартості цих ділянок.

При цьому передбачено повернення до державного бюджету отриманих сум відшкодування відсоткової ставки за кредитами і сум несплаченого ввізного мита у разі невиконання гарантійних зобов’язань і не надання об’єкта для потреб чемпіонату.