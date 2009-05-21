Мер Львова захищає Васюника

Мер Львова Андрій САДОВИЙ вважає, що звільнення Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем’єр-міністра може негативно вплинути на підготовку України до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.САДОВИЙ заявив на прес-конференції у Львові, коментуючи зареєстрований у Верховній Раді проект постанови про звільнення І.ВАСЮНИКА.

“Іван ВАСЮНИК твердо відстоював принцип паритетності в розподілі Євро-2012 між українськими та польськими містами, він стоїть на міцних державницьких позиціях і розуміє вагу цього процесу. Сьогодні в Україні працює одна команда, яка представляє інтереси країни перед УЄФА. Це віце-прем’єр Іван ВАСЮНИК, президент ФФУ Григорій СУРКІС, це мери українських приймаючих міст. Вибивати когось з цієї ланки, особливо в цей піврічний період до 30 листопада, коли має бути затверджений остаточний перелік міст-господарів, - це дуже неправильно і скидається на провокацію. Заміна ВАСЮНИКА може критично вплинути на ЄВРО-2012 в Україні”, - сказав А.САДОВИЙ.

Він додав, що вважає неправильною ініціативу звільнити І.ВАСЮНИКА.

“Іван ВАСЮНИК себе чесно поводив, всі мери приймаючих міст задоволені співпрацею з ним. Процес відбору міст був дуже складним, він, можливо, колись розповість про дебати в УЄФА, але маємо результат - відстояна позиція в Україні”, - наголосив А.САДОВИЙ.