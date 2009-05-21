Дніпропетровці вийшли на мітинг доводити, що гідні Євро-2012

20 травня у Дніпропетровську на Фестивальному причалі відбувся трьохтисячний мітинг громадськості під гаслом «Місто гідне Євро-2012».

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг організований рядом громадських організацій міста.

Учасники мітингу тримали в руках плакати «На чужому горбу до Євро не в’їдеш», «Юля предала Родину», «Днепропетровск не дойная корова», «Не позволим вытерать о Днепр ноги».

Учасники акції висловили обурення рішенням виконкому УЄФА від 13 травня про виключення Дніпропетровська із списку міст, що прийматимуть чемпіонат з футболу Євро-2012.

На думку виступаючих на мітингу, таким чином Дніпропетровськ, як основний донор державного бюджету України, був принижений. Також учасники акції висловили думку, що рішення УЄФА є результатом політичних ігор уряду України та найвищих державних чиновників.

Учасники акції ухвалили резолюцію, у якій, зокрема, наголошується: зобов’язати Кабінет міністрів принести офіційні вибачення дніпропетровцям за невиконання даних раніше обіцянок щодо проведення Євро-2012.

«Зобов’язати уряд надати офіційно обіцяні державні гарантії на реконструкцію Дніпропетровського аеропорту та виконати дані Дніпропетровську фінансові зобов’язання, передбачені державною програмою з підготовки до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012», - підкреслюється у резолюції мітингу.

Учасники акції також закликали мера Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА подати апеляцію на рішення УЄФА від 13 травня щодо обласного центру.