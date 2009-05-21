Садовий: Львів “є символом України”, тому й Євро буде тут

Матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбудуться у Львові, бо це місто “є символом України”.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином мер Львова Андрій САДОВИЙ прокоментував під час прес-конференції критичні заяви посадовців з Одеси та Дніпропетровська, які пролунали на адресу Львова після оголошення УЄФА переліку українських міст, з якими продовжується співпраця у підготовці до Євро-2012.

За його словами, Євро-2012 у Львові відбудеться, бо це місто-символ України, як прапор і герб, і успіхи Львова подобаються не всім.

«Сьогодні Київ, Львів, Донецьк та Харків працюють в одній команді і представляють Україну в потужному міжнародному проекті. Від того, як спрацюють ці міста спільно з центральною владою та ФФУ, залежить репутація країни», - заявив А.САДОВИЙ.

«Як ми бачимо після робочої наради УЄФА в Бухаресті має найбільше питань з підготовки ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». До 30 липня держава має визначитися із напрямком фінансування робіт щодо будівництва нового терміналу аеропорту. Міністр транспорту України Йосип ВІНСЬКИЙ запевнив, що всі терміни, виставлені УЄФА з будівництва нового терміналу, будуть дотримані», - наголосив А.САДОВИЙ.

За словами мера Львова, він отримав від міністра транспорту гарантії, що у разі, якщо держава не знайде інвестора з будівництва аеропорту, всі роботи вона профінансує з держбюджету.

За словами А.САДОВОГО, інших суттєвих зауважень УЄФА до Львова не було, окрім того, що «було запитання щодо підтвердження фінансування по стадіону до Євро-2012».

Міський голова Львова також повідомив про погодження основних умов отримання містом кредиту від ЄБРР під 5,5-6,5% на рік терміном на 10 років. Перша сума кредиту - 38 млн. євро, з них 26 млн. євро будуть направлені на модернізацію трамвайних маршрутів, 12 млн. євро - на закупівлю трамвайних вагонів.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня визначив міста, в яких відбудуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам за півроку потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.

Разом з тим керівники Дніпропетровська та Одеси висловили незгоду з таким рішенням і заявили про наміри оскаржити вибір УЄФА.