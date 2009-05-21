Без підвищення транспортного збору українські дороги не зробиш?

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК наполягає на підвищенні транспортного збору для вирішення проблем якості українських доріг до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Донецьку на виїзному засіданні з підготовки Донецька і Маріуполя до Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Євро-2009.

Віце-прем`єр поскаржився, що свого часу Верховна Рада України скасувала законопроект про підвищення транспортного збору, і підкреслив, що все одно народним депутатам треба буде до нього повернутися.

«Учасниками цих популістських законів (25 березня ц.р. ВР прийняла закон, згідно з яким транспортний збір повернувся на колишній рівень – УНІАН) були всі фракції парламенту як від коаліції, так і від опозиції, - сказав І.ВАСЮНИК. - Але ми повинні зрозуміти всі – або ми повернемося у Верховну Раду найближчим часом для прийняття таких параметрів транспортного збору, який дозволить нам у зв`язку з майбутнім Євро не тільки фінансувати комунальні дороги та дороги між містами, що приймають Євро, а й змінити країну, або ми весь час матимемо ті дороги, які є».

Віце-прем`єр нагадав, що Кабмін, «сформував відповідний ресурс через підвищення транспортного збору, який давав додаткові кілька десятків мільярдів гривень до бюджету». Сьогодні через скасування даного законопроекту в країні немає достатніх надходжень для капітального ремонту та будівництва нових автомобільних доріг. «На сьогодні без прийняття такого закону в бюджеті «Автодору» - плюс «нуль», цих грошей вистачить тільки для латання існуючих доріг», - констатував І. ВАСЮНИК.

«У всьому світі дороги будуються не за рахунок коштів пенсіонерів, не за рахунок грошей бюджетної сфери, у всьому світі дороги будуються за рахунок тих, хто їздить цими дорогами відповідно до рівня автомобіля», - додав віце-прем`єр, підкресливши, що «наші шановні колеги-депутати, які сидять у Верховній Раді, не хочуть платити».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня 2009 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Закону «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» щодо ставок податку», яким істотно знижені ставки цього податку (по більшості позицій повернені до рівня 2008 року). Відповідний закон був прийнятий Верховною Радою 5 березня 2009 року. За підтримку закону висловилися 390 народних депутатів, зокрема майже в повному складі - фракції Блоку Юлії Тимошенко та Комуністичної партії України.

Як зазначала прес-служба глави держави, "його прийняття зумовлене необхідністю врегулювання проблеми, пов`язаної зі значним збільшенням з 2009 року податкового навантаження цим податком, особливо на власників автомобілів із середнім об`ємом циліндрів двигуна, що викликало соціальну напруженість у суспільстві та акції протесту з боку водіїв".