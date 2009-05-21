Ющенко привітав Шахтар і весь український народ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав футбольний клуб «Шахтар» Донецьк» та весь український народ з блискучою спортивною перемогою – здобуттям престижного трофею – Кубка УЄФА.

«Ви подарували радість мільйонам співвітчизників. Перемогу разом із вами святкує вся країна. Ваш успіх ще раз підтвердив, що українські команди належать до футбольної еліти нашого континенту й здатні підкоряти найвищі вершини», – йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що цей тріумф назавжди залишиться в історії національного та європейського футболу.

Президент побажав команді «Шахтар» Донецьк» здоров`я, щастя та подальших звитяг на славу України.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 травня у Стамбулі відбувся останній фінал Кубка УЄФА. Донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1 і став володарем Кубку УЄФА.