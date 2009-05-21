Тимошенко вчора кричала, свистіла і співала

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала донецький футбольний клуб "Шахтар" із перемогою у фіналі Кубка УЄФА.

"Я вітаю “Шахтар” з блискучою, прекрасною і великою перемогою! Я дякую Вам, хлопці, за неперевершену гру, за грандіозне свято! Ви подарували країні справжній тріумф. Кубок УЄФА – наш!", - йдеться у вітанні глави уряду, текст якого розміщено на офіційному веб-сайт Кабміну.

"А тепер про враження. Ох і нанервувалася ж, скажу я вам. До вчора я навіть і не здогадувалася, як важко бути вболівальником”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Вперше за чотири роки я, на прохання родини, вдягла помаранчеву шахтарську футболку і просиділа в ній весь матч. Ми сиділи разом, взявшись за руки і вболівали, переживали, нервували... Особливо з 97-ї хвилини, коли рахунок став 2:1 на нашу користь... Це було так добре... Не знаю, що подумали сусіди, але ми кричали, свистіли і співали...", - поділилася враженнями Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, під час матчу вона навіть забула і про фінансову кризу, і про політику. "Хай пробачать мене не вболівальники (якщо такі є), але вчора на цілих дві години я змогла забути і про фінансову кризу, і про кредити МВФ, і про політику, бо вчора країною правив футбол.... Відтепер я вперше знаю по прізвищах донецьку футбольну команду не гірше, ніж членів власного уряду...", - зазначила прем’єр.

"Я ще раз від усього серця дякую Вам, хлопці. Я дякую футболістам, тренерам, власникам клубу, всім, хто причетний до великого успіху, я дякую мільйонам вболівальників з усієї країни, які щиро переживали за український клуб, за Україну! Ми зробили це! Ми перемогли!”, йдеться у вітанні.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, “вчора донецький “Шахтар” зробив для визнання України у світі більше, ніж всі політики і дипломати за кілька років...”.

“Тепер Україна має і Кубок кубків, і кубок УЄФА. Що нам лишилося? - Взяти Лігу чемпіонів і виграти Євро-2012... Ми зробимо це. Я знаю, я вірю... Україна сильна!", - підкреслила прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 20 травня у Стамбулі у фіналі Кубка УЄФА донецький "Шахтар" переміг бременський "Вердер" з рахунком 2:1 і став володарем Кубку УЄФА.