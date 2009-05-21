Луческу: я щасливий, що ми продовжили успіх українських клубів

Після перемоги в Кубку УЄФА головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу розповів журналістам...

про матч:

— Звичайно, після такої гри у мене є відчуття великого задоволення. Я дуже щасливий! Хочеться відзначити і подякувати всім тим, хто брав участь. В першу чергу президентові, а також тренерському складові і гравцям, які сьогодні на полі добилися перемоги. Нашим суперником була дуже сильна команда, але ми добре підготувалися до цієї гри. Про те, що нам протистояв сильний суперник, говорять результати «Вердера». Найголовніше — те, що «Вердер» обіграв практично всі кращі команди Італії: «Інтер», «Мілан» і «Удінезе». Як я говорив на передматчевій прес-конференції, головним завданням для нас було не дати суперникові зіграти в свій футбол, зробити так, щоб вони менше м`ячів доправляли в штрафний майданчик «Шахтаря». Думаю, ми контролювали практично всю гру. У першому таймі створили багато небезпечних моментів, але забили, на жаль тільки один раз. Ну а потім Андрій П`ятов припустився прикрої помилки, після чого ми трохи загубилися. Вже не було такого хорошого тримання м`яча, яке дозволяло нам контролювати гру, хороших переведень з флангу на фланг. Впродовж всього сьогоднішнього фіналу ми мали перевагу і створили дуже багато моментів саме після награних комбінацій. Тому я упевнений, що результат відповідає тому, що було сьогодні на футбольному полі. Я щасливий, що ми продовжили успіх українських клубів — і «Металіста», і київського «Динамо». Ми цього року принесли дуже багато рейтингових очків у скарбничку України. Сподіваюся, цей результат додасть сили для того, щоб ще краще підготуватися до чемпіонату Європи, який пройде в Україні, і багато що зміниться в позитивну бік.

про те, скільки пляшок шампанського вміщає Кубок:

— Поки ми не наливали в Кубок шампанське, але я сподіваюся, що ми знайдемо час, щоб дізнатися відповідь на ваше питання. «Шахтареві» необхідно провести ще три гри в поточному сезоні, у нас буде можливість зміряти об`єм трофея лише після фінального матчу в розіграші Кубка України.

про бажаного суперника в Суперкубку Європи:

— Не буду приховувати, хотілося б зіграти з «Барселоною». Тоді це був би сезон «Шахтаря» і «Барселони».

про цілі:

— Моя мета — будувати команду, причому таку, яка була б ще краща, ніж зараз є у нас. Сьогодні в Східній Європі вкладається багато коштів у футбольні клуби: ЦСКА, «Зеніт», «Галатасарай», тепер «Шахтар». Думаю, майбутнє в Лізі чемпіонів за такими командами. Зараз головна проблема в наших національних чемпіонатах.

Прес-служба ФК «Шахтар»