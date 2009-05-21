Ющенко вгадав результат матчу Шахтар-Вердер

Президент України Віктор Ющенко, який перебував 20 травня в Стамбулі, сьогодні вдень на прохання журналістів дав прогноз на фінальний матч Кубка УЄФА між командами Шахтар (Донецьк) і Вердер (Бремен).

Як передає кореспондент УНІАН, під обіцянку не розкривати його прогноз до кінця гри, Ющенко назвав цифри 2:1 на користь Шахтаря.

Нагадаємо, що сьогодні вранці кореспонденти УНІАН провели експрес-опитування серед політиків.