ШАХТАР - ВОЛОДАР КУБКА УЄФА

У фінальному матчі Кубка УЄФА - 2009, останнього в історії турніру, український Шахтар у напруженій і жорсткій боротьбі переміг німецький Вердер.

Шахтар - Вердер 2:1 (Луїс Адріано 24, Жадсон 97 - Налдо 35).

90 хвилин матчу не виявили переможця. Рахунок основного часу 1:1 (Луїс Адріано 24 - Налдо 35).

На 97-й хвилині екстра-тайму Жадсон з району 11-метрової позначки замкнув фланговий простріл від Срни.

Таким чином, Шахтар став першим в історії України володарем Кубку УЄФА і останнім в історії цього турніру, який з наступного сезону буде називатися Лігою Європи.

Разом з тим, попереду у гірників не менш прості завдання – 31 травня фінальний поєдинок за Кубок України з полтавською Ворсклою.

А після фіналу Ліги чемпіонів на донецьку команду очікує ще один відповідальний матч – за суперкубок Європи.