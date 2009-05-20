У Стамбулі чекають 14 чартерів з України і 5 - з Німеччини

За кілька годин до того, як іспанський арбітр Луїс Канталехо дасть сигнал про початок фінальної зустрічі розіграшу Кубка УЄФА між «Шахтарем» і бременським «Вердером», відбулася нарада учасників і організаторів поєдинку. Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

«Шахтар» на сьогоднішній матч вийде в традиційній помаранчево-чорній формі, суперник «гірників» — в біло-зеленій. Обидві команди, згідно з Регламентом УЄФА, записали на футболки і воротарські светри текст із зазначенням дати, часу і місця фінальної зустрічі. Напис буде розташований на грудях футболістів.

Фінал із Стамбулу транслюватиметься в прямому ефірі на 63 країни світу. На гру одержали акредитації 660 журналістів, зокрема близько 120 фотографів. Паралельно трансляція вестиметься на два великі екрани, встановлені на стадіоні «Шукрю Сараджоглу». Тобто глядачам можна буде не тільки дивитися на полі, а й поглядати на екрани моніторів. Таким чином, від уболівальників не вислизне жодна деталь грандіозного дійства. До речі, за словами організаторів, у продажу ще залишилися три-чотири сотні квитків, реалізація яких ведеться через Інтернет. Решта «тікетів» продана. Зрозуміло, що сьогодні ввечері на стадіоні «Шукрю Сараджоглу» очікується аншлаг. У Стамбулі чекають 14 чартерних рейсів з уболівальниками з України і 5 з Німеччини.

Також сторони домовилися, що за годину до матчу поле буде полите. При цьому людина, яка відповідає за це, сказала, що газон буде таким, як треба — вологим, але не мокрим.