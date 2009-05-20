Луческу чекає у фіналі Кубка УЄФА боротьбу різних стилів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу чекає боротьбу різних стилів футболу у фіналі Кубка УЄФА проти німецького "Вердера", наводить його думку офіційний сайт УЄФА.

"Це буде захоплюючий матч між представниками двох різних стилів, - заявив Луческу у вівторок на прес-конференції перед фіналом. - "Вердер" завжди шукає щастя в атаці і є фізично потужною командою, а наша гра грунтується на техніці. У нас молода команда, яка переживає цей фінал дуже емоційно, але свої переживання треба тримати під контролем".

"За останні кілька років рівень українського футболу значно зріс, внаслідок чого місцеві клуби почали досягати успіхів на європейській арені, - наголосив Луческу. - Подивіться на "Динамо", "Металіст" і "Шахтар" в поточному розиграші Кубка УЄФА. Ми заслужили своє право тут перебувати і сподіваємося повернутися до Донецька з Кубком УЄФА".

У самого Луческу із Стамбулом пов`язано чимало приємних спогадів. Перед переїздом до Донецька в 2004 році він працював тут чотири роки, встиг виграти першість Туреччини з "Галатасараєм" і "Бешикташем" і здобув Суперкубок УЄФА. "Я надзвичайно радий сюди повернутися, - додав Луческу. - Це місто, яке я люблю. Чотири роки в Стамбулі принесли мені чимало щасливих моментів, і це місто безумовно заслужило свій фінал Кубка УЄФА. Звичайно, я також пишаюся, що моя команда добилася права брати в цьому матчі участь".