УЄФА вимагає від українських міст гарантій своєчасної підготовки інфратруктури до Євро-2012

Європейський футбольний союз вимагає від Києва, Донецька, Львова іХаркова гарантій своєчасної підготовки спортивної, готельної та транспортної інфраструктури до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, коментуючи отримані копії документів УЄФА з офіційною позицією щодо подальшої підготовки до Євро-2012.

Так, ці міста повинні підтвердити дотримання термінів будівництва та фінансування стадіонів і їхнього своєчасного введення в експлуатацію.

Не пізніше 31 липня органи місцевого самоврядування Києва, Донецька і Львова та оператори аеропортів цих міст мають надати письмові гарантії УЄФА, у яких вони підтверджують що отримають, забезпечать та здійснять усе необхідне фінансування для завершення будівництва та реконструкції усієї необхідної інфраструктури та споруд у аеропортах для прийому будь-яких потенційних групових матчів Євро-2012. Такі ж гарантії і в такий же термін мають бути надані від резервних аеропортів та стосовно тимчасових пасажирських терміналів, за потреби їх використання. Від Харкова таких гарантій очікують до 31 жовтня.

Влада також має гарантувати можливість запровадження спрощених процедур контролю в аеропортах на період Євро-2012 з метою збільшення пасажиропотоку.

В усіх містах необхідно здійснити великий об’єм робіт для розвитку громадського транспорту і впровадження системи управління транспортними потоками (відомих як «план мобільності»). Не пізніше 31 жовтня належить презентувати на розгляд УЄФА фінальний комплексний план мобільності, який має передбачати доставку пасажирів з аеропортів до стадіону, фан-зон та готелів, а також їх пересування громадським транспортом в містах .

Стосовно розміщення, то влада міст і власники готелів повинні надати до УЄФА не пізніше 31 серпня письмові гарантії того, що будівництво і ремонт відповідних готельних споруд та інфраструктури для розміщення цільових груп УЄФА буде завершено до листопада 2011 року.

Крім того, не пізніше 31 жовтня містам потрібно надати УЄФА обґрунтовані плани забезпечення можливості розміщення великої кількості вболівальників, що очікується на матчах Євро-2012, як у містах, так і навколо них, та запровадження легкодоступної системи бронювання номерів для вболівальників.

УЄФА також звертає увагу на високу вартість номерів у деяких готелях Києва, Донецька і Харкова, яка не відповідає стандартам доступної інфраструктури та споруд. Тому органи влади цих міст і відповідні туристичні агенції повинні докласти зусиль для забезпечення необхідної підтримки та допомоги щодо розміщення цільових груп УЄФА. При цьому увага звертається на те, що всі угоди з готелями, які будуть задіяні для цього, повинні бути укладені не пізніше 31 серпня, ґрунтуючись на помірному рівні цін та обґрунтованих умовах.

Г.СУРКІС підкреслив, що вирішення всіх цих питань перебуває "у площині органів місцевої влади".

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим, цим містам потрібно виконати низку вимог УЄФА для остаточного затвердження їхнього статусу на засіданні Виконкому УЄФА 31 листопада.