Васюник: євроінтеграція України залежить від проведення Євро-2012

Перспектива європейської інтеграції України залежить від рівня проведення в країні чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК сьогодні на прес-конференції в Донецьку після закінчення виїзного засідання щодо підготовки Донецька і Маріуполя до чемпіонату Європи з футболу серед юнаків Євро-2009.

Він наголосив, що «найважливішим є гуманітарний аспект проведення Євро-2012». І.ВАСЮНИК пояснив, що «від того, на якому рівні відповідно до стандартів УЄФА буде проведено турнір у Донецьку та в трьох інших містах України, з якими думками про Україну виїдуть більш як мільйон західних туристів, буде сформовано загальну думку про реальну перспективу європейської інтеграції України в найближчому майбутньому».

Віце-прем`єр ще раз зазначив, що рішення УЄФА про проведення цього чемпіонату в Україні є, передусім, політичним рішенням. «Ми знаємо, що коли ухвалювалося це рішення – це було політичне рішення, - пояснив він. - Політичне рішення для УЕФА, і ідея цього рішення стосувалася до просування європейського футболу далеко на схід». І.ВАСЮНИК сказав, що всі розуміли, що на момент ухвалення цього рішення «інфраструктура України, національна транспортна мережа, інфраструктура міст - дороги, готелі, не відповідали на той момент вимогам УЄФА». Тому Україні треба довести свої можливості у вирішенні цих проблемних питань, «необхідно засукати рукави і давати конкретні відповіді на конкретні проблеми», - наголосив віце-прем`єр.

Він високо оцінив попереднє рішення УЄФА, яким було визначено чотири міста України, які приймають Євро-2012. «Ухвалення відповідального рішення УЄФА - визначення чотирьох міст України, серед яких є два великі промислові центри - Донецьк і Харків, серед яких - столиця України Київ і культурна столиця країни – Львів підтверджує, що до проведення в Україні Євро-2012 ставляться не просто як до футбольного свята, - сказав І. ВАСЮНИК. - Це символізує і підтверджує єдність українського суспільства та України як єдиної держави».

Тому, на переконання віце-прем`єра, всі в Україні повинні відчути себе «однією командою, яка готується до Євро». А для того, щоб УЄФА ухвалило остаточне рішення про українські міста, які прийматимуть чемпіонат, «нам треба до 30 листопада 2009 року продемонструвати ще цілий ряд прогресивних рухів щодо підготовки головних об`єктів інфраструктури до Євро-2012», зазначив І.ВАСЮНИК. Він уточнив, що, зокрема, для Донецька має на увазі готовність аеропорту та відповідну якість готелів міста, а також готелів прилеглих міст для приймання VIP-гостей і вболівальників чемпіонату.