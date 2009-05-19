Дніпропетровськ і Одеса втратили ЧЄ, бо не виконали взяті зобов’язання

Дніпропетровськ і Одеса вибули зі списку міст-кандидатів на проведення матчів Євро-2012 виключно через те, що місцева влада не доклала достатніх зусиль для організації підготовки до турніру і не виконала взятих на себе зобов’язань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, коментуючи незгоду керівників Дніпропетровська та Одеси із рішенням УЄФА.

“Своїми безвідповідальними заявами деякі офіційні особи Дніпропетровська та Одеси навмисно дезорієнтують широку громадськість, при цьому завдаючи відчутного удару по репутації країни в очах УЄФА і світової громадськості”, - сказав Г.СУРКІС. Будь-які заяви подібного роду, наголосив президент ФФУ, наносять непоправну шкоду Україні в цілому, і він просто ”шокований тим, як себе поводять мери Дніпропетровська та Одеси”.

Загалом, зазначив Г.СУРКІС, ці два міста не виконали повною мірою взятих на себе зобов’язань. Так, своєчасне завершення реконструкції аеропорту Дніпропетровська інспектори УЄФА віднесли до високого ступеню ризику і зазначили, що мають великі сумніви у його готовності прийняти гостей Євро-2012.

Президент ФФУ спростував закиди Дніпропетровського міського голови Івана КУЛІЧЕНКА щодо нібито різного ставлення уряду до всіх міст-кандидатів, яке проявилося у відсутності державних гарантій по аеропорту. За його словами, цей аеропорт не перебуває в державній власності і уряд просто не має законних підстав надати фінансування.

Крім того, додав Г.СУРКІС, затримку з початком робіт спричинила заборона РНБО України приватизувати компанію “Дніпроавіа”, а “батьки міста” не використали свої можливості для відміни цієї заборони. Хоча, за його словами, нинішній губернатор Дніпропетровщини Віктор БОНДАР “більше вхожий до президентського Секретаріату і особисто Президента, ніж, умовно кажучи, СУРКІС, і, можливо, прем’єр-міністр”.

Крім цього, президент ФФУ повідомив, що новий стадіон “Арена Дніпро” не відповідає вимогам, а зарахувати його на Євро-2012 УЄФА погоджувався лише при умові внесення потрібних змін. Ще одним ризиком було визначено забезпечення розміщення учасників і гостей, оскільки місто не надало гарантій необхідної кількості готельних номерів.

Стосовно Одеси, то головні причини відмови ті самі – відсутність гарантій своєчасної готовності аеропорту, забезпечення проживання гостей і готовності міського транспорту. Крім того, в зоні ризику - будівництво стадіону, яке розпочалося з великим запізненням з вини, у тому числі, й міської влади.

Г.СУРКІС наголосив, що ФФУ забезпечила всім містам рівні можливості для презентації свого потенціалу перед високим журі, і нагадав, що УЄФА володіє виключним правом виносити вердикт щодо участі чи неучасті будь-кого у своїх проектах, а його рішення оскарженню не підлягають. “Тому мені не зрозуміла публічна істерика, що доноситься з чиновницьких кабінетів Дніпропетровська і Одеси, через об`єктивні причини виключених зі списку приймаючих територій”, - сказав він, додавши: “Потрібно вміти гідно програвати, не втрачаючи обличчя”.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Разом з тим керівники Дніпропетровська та Одеси висловили незгоду з таким рішенням і заявили про наміри оскаржити вибір УЄФА.