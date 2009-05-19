Харків з титанічними зусиллями буквально увірвався до списку міст

Харків продемонстрував титанічні зусилля і буквально увірвався до списку міст-господарів Євро-2012, заявляє президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції він сказав, що УЄФА вибрала Харків для проведення матчів Євро-2012, враховуючи темпи та обсяги робіт з підготовки міста до турніру, а також гарантії реалізації проетів, надані місцевою владою та приватним інвестором.

Г.СУРКІС підкреслив, що інспекторів УЄФА вразила надзвичайно висока зацікавленість у проведенні турніру як громади міста, так і міської й обласної влади.

Окремо Г.СУРКІС звернув увагу на головного інвестора підготовки Харкова до Євро-2012 ФК “Металіт” та його президента Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (власника компанії DCH).

Г.СУРКІС повідомив, що реконструкцію харківського стадіону “Металіст” заплановано завершити до кінця осені і вже 5 грудня ввести в експлуатацію. За його словами, ця дата не викликає в УЄФА ніяких сумнівів, тому стадіон знаходиться поза зоною ризику.

Щодо найбільш проблемних питань українських міст загалом – готовності аеропорту, міського транспорту та інфраструктури розміщення, - то Харків виконав умови і надав необхідні гарантії. Зокрема, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ гарантував завершення будівництва нового терміналу в аеропорту, пропускна здатність якого 650 пас./год. у пікові дні чемпіонату буде збільшена до 1 тис. пас./год. за рахунок тимчасових терміналів, сказав Г.СУРКІС.

Стосовно розміщення, то Харків, разом із Полтавою, забезпечив підписання угод готелів з туроператором УЄФА з профіцитом – замість необхідних 2,8 тис. номерів високих категорій - понад 4 тисячі. При цьому практично всі готелі готові прийняти гостей вже сьогодні.

Так само своєчасно і з необхідними гарантіями Харків надав “план мобільності”, у якому передбачено організацію громадського транспорту та міського руху на період Євро-2012.

Саме це, за словами Г.СУРКІСА, призвело до того, що УЄФА в останні дні перед початком засідання в Бухаресті 12-13 травня знизила ризики по аеропорту, транспортній інфраструктурі та інфраструктурі розміщення Харкова. Крім того, якщо іншим трьом містам визначені терміни надання та підтвердження гарантій по основних об’єктах до 31 липня, то Харкову – до 31 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим, українським містам протягом наступних півроку потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження господарями матчів.