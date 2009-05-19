Суркіс обіцяє більше не захищати українські міста перед УЄФА

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС заявляє, що надалі не буде захищати українські міста-кандидати на проведення Євро-2012 перед УЄФА, якщо в них не буде докладено всіх зусиль для виконання висунутих вимог в рамках підготовки до чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я більше не зроблю жодного кроку, щоб якимось чином захищати міста, що не будуть справлятися з планами підготовки, які на сьогоднішній день є реальними за умови концентрації всіх ресурсів”, - сказав Г.СУРКІС. Він додав, що під цим має на увазі об’єднання як фінансових та матеріальних можливостей, так і владного ресурсу на місцевому рівні.

Г.СУРКІС наголосив, що як член Виконкому УЄФА зробив усе від нього залежне, аби зберегти паритетний формат турніру і вплинути на рішення своїх колег визначити по чотири міста в Україні та Польщі. Він вважає, що рішення УЄФА має стимулювати Київ, Донецьк, Львів і Харків до більш активної підготовки, оскільки зараз “все в їхніх руках”.

“Нам потрібно відійти сьогодні від риторики заяв. Нам сьогодні потрібні конкретні дії і терміни, які повністю відповідають затвердженим УЄФА, тепер уже вимогам, поставленим до України. Я підкреслюю – не до окремого міста, а до України”, - зазначив президент ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданьськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам за півроку потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.