Мер Одеси поскаржиться ФІФА на УЄФА

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ надіслав президентові ФІФА Джозефу БЛАТТЕРУ листа, в якому висловив категоричну незгоду з рішенням Виконкому УЄФА про визначення переліку міст, які приймають Євро-2012.

Як повідомили сьогодні УНІАН у муніципальному управлінні інформації, в листі Е.ГУРВІЦ відзначив, що, без перебільшення, «з 2007 року міська громада Одеси жила підготовкою до Євро-2012», причому «до широкого кола пов`язаних з нею практичних питань було залучено і простих городян, і ділових людей, і міську владу».

«У складних економічних умовах і фактично без підтримки центрального уряду за короткий час в Одесі було розпочато реконструкція центрального стадіону «Чорноморець», заплановано модернізацію міжнародного аеропорту, проведено найбільші за обсягом в Україні дорожні ремонтно-будівельні роботи й багато іншого», - вказано в листі.

З іншого боку, відзначає Е.ГУРВІЦ, «чиновники УЄФА завжди публічно заявляли, а Мішель ПЛАТІНІ навіть особисто запевняв мене в тому, що рішення Виконкому УЄФА щодо міст, які прийматимуть Євро-2012, ухвалюватиметься виключно за підсумками оцінки ступеня їх готовності експертами футбольного союзу. Проте в Бухаресті виконком УЄФА, врозріз з думкою власних експертів, ухвалює рішення про виключення Одеси з числа міст, які прийматимуть Чемпіонат Європи 2012, і навіть з числа запасних, що стало для нас цілковитою несподіванкою й абсолютно неприйнятним».

На закінчення мер Одеси висловив думку, що керівництво УЄФА візьме до уваги позицію мерії, і, можливо, «визнає необхідним - вжити всіх можливих заходів для виправлення ситуації, що склалася».

Як повідомляв УНІАН, Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків.

Решта міст, як українські Дніпропетровськ і Одеса, так і польські Хожув і Краків, за рішенням УЄФА, не розглядатимуться в майбутньому як основні чи резервні, і припиняють боротьбу за право приймати матчі Євро-2012.

Дніпропетровськ заявив про намір подати апеляцію на рішення Виконкому УЄФА.

В Федерації футболу України повідомили, що така апеляція взагалі не передбачена і не матиме ніяких правових наслідків.