Укравтодор планує реконструювати дорогу Бориспіль-Лубни до 2012 року

«Укравтодор» розраховує закінчити реконструкцію дороги «Бориспіль-Лубни» за проектом зі Світовим банком до 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС.

«Восени почнемо підготовчі роботи на ділянці, у 2010-2011 роках триватиме будівництво та реконструкція, і до 2012 року ми плануємо здати цю ділянку», - зазначив він.

За словами В.ГУРЖОСА, будівництво відбуватиметься на 4-х ділянках цієї дороги.

Для будівництва перших трьох ділянок передкваліфікацію пройшли близько 15 автодорожніх компаній, підтвердження їхньої передкваліфікації має надати банк, який виділив кредитування, потім буде оголошено тендер, щоб обрати з цих компаній три.

Як повідомив В.ГУРЖОС, окрім міжнародних будівельних компаній передкваліфікацію пройшли також кілька українських, зокрема, «Дніпродорбуд», «Південьзахідшляхбуд», «Альтком».

Водночас В.ГУРЖОС зазначив, що «Укравтодор» розраховує на подальше фінансування реконструкції дороги «Київ-Харків-Довжанський» і на фінансування Світовим банком.

Своєю чергою, директор СБ у справах України, Білорусі та Молдови Мартін РАЙЗЕР зазначив, що банк наразі не може назвати суму, яку він готовий ще виділити на цю автодорогу, оскільки спочатку необхідно концентруватися на реалізації вже існуючого проекту ділянки цієї дороги «Бориспіль-Лубни».

Водночас він наголосив, що в банку є «розуміння того, що ми хочемо брати участь у цьому проекті».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укравтодор» розраховує на додаткове фінансування проекту реконструкції дороги «Київ-Харків-Довжанський» у розмірі 600 млн. дол.

Довідка УНІАН. 21 квітня ц.р. «Укравтодор» підписав зі Світовим банком угоду про виділення 400 млн. дол. кредиту для ремонту 120 км 130-кілометрової дороги «Бориспіль – Лубни».

Кредит надано на 30 років зі ставкою LIBOR + змінний спред. Із 400 млн. дол. 298,5 млн. дол. буде призначено для капітального ремонту дороги, 100 млн. дол. – для поліпшення стану аварійно-небезпечних ділянок дороги, 1,5 млн. дол. – на розвиток кадрового та інституційного потенціалу.