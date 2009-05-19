Ющенко піде на матч Шахтар - Вердер

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає фінальний матч Кубка УЄФА між командами «Шахтар» (Донецьк, Україна) та «Вердер» (Бремен, ФРН).

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, у середу, 20 травня В.ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Турецької Республіки.

Планується, що у Стамбулі глава держави проведе зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм І. Цим буде засвідчено продовження діалогу з Константинопольським патріархатом, який був започаткований минулого року.

Відповідно до програми, В.ЮЩЕНКО зустрінеться з генеральним секретарем Організації Чорноморського економічного співробітництва Леонидасом ХРИЗАНТОПУЛОСОМ та окремо - з генеральним секретарем Парламентської Асамблеї ОЧЕС Олексієм КУДРЯВЦЕВИМ.

Під час візиту можлива зустріч Президента України з прем`єр-міністром Туреччини.