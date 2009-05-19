Шахтар - Вердер: букмекери зрівняли шанси

Завтра в Стамбулі відбудеться фінальний матч Кубка УЄФА. Донецький «Шахтар» зіграє проти бременського «Вердера». За прогнозами зарубіжних букмекерських контор, фаворитами протистояння є німці.

Різниця в коефіцієнтах ставок на німецьку і українську команду не особливо велика, пише "Дело".

Так, впливова британська контора William Hill на перемогу футболістів «Вердера» приймає ставки 1,8 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більшою є ймовірність події), а перемога «Шахтаря» оцінюється коефіцієнтом 2,0.

Ймовірність доданого часу в матчі William Hill оцінює коефіцієнтом 2,9, післяматчевих пенальті — 4,0. Що стосується рахунку, то найбільш імовірний результат, на думку британських букмекерів, 1:1 (6 до 1), далі йде мінімальна перемога «Вердера» — 1:0 (8 до 1); тріумф «Шахтаря» з рахунком 1:0 або 2:1, нічия 0:0 і перемога «Вердера» 2:1 оцінюються 9 до 1.

Аналітики австрійської Bwin також віддають перевагу німцям (коефіцієнт 2,4). Ставки на перемогу «Шахтаря» в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,75, а на нічию — 3,3. Не вірять букмекери і у те, що «Шахтар» стане володарем Кубка УЄФА. У рядку «Вердер» — переможець Кубка» стоїть коефіцієнт 1,75. У «Шахтаря» — 1,95.

Українська компанія «Фаворит», на відміну від зарубіжних букмекерських контор, вирішила віддати перевагу «Шахтареві». На перемогу підопічних Мірчі Луческу українці можуть робити ставку з коефіцієнтом 2,4, а на виграш команди Томаса Шаафа — 2,8. Нічийний результат фінального протистояння Кубка УЕФА оцінюється в 3,3.

А ось у російській конторі «Марафон» можна заробити однакову кількість грошей на перемозі будь-якої команди-фіналіста Кубка УЄФА. Букмекери дають рівні шанси як українцям, так і німцям. Коефіцієнт на перемогу обох клубів в Кубку рівний 2,6. При цьому на нічийний рахунок «Марафон» приймає ставки з коефіцієнтом 3,20.

До Стамбула донецький «Шахтар» прибув вчора. Сьогодні головний тренер клубу дасть передматчеву прес-конференцію, а увечері на полі стадіону Sukru Saracoglu Stadium українська команда проведе тренування. Німецька команда прибуде до Стамбула сьогодні удень. Фінальний матч Кубка УЄФА сезону 2008/2009 обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Луїсом Медіною Канталехо.