Рада перевірить, чи все чисто з реконструкцією «Олімпійського»

Київ. 19 травня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВР для перевірки дотримання законодавства при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 376 із 442 народних депутатів, зареєстрованих сьогодні в сесійній залі.

Дана комісія має здійснити перевірку дотримання законодавства при проведення тендерних процедур, підготовки техніко-економічного обґрунтування та проекту реконструкції, здійснення оплати товарів, робіт і послуг, придбаних для реконструкції стадіону за рахунок субвенції з державного бюджету.

Головою цієї ТСК обрано Равіля САФІУЛЛІНА (Партія регіонів), а заступником - Володимира ФІЛЕНКА (БЮТ). Дана комісія, згідно з постановою, діятиме три місяці. Звіт цієї комісії парламент має заслухати не пізніше двомісячного терміну з дня прийняття постанови